- Lüks rezidansa uyuşturucu baskını kamerada

Çağatay KENARLI, İSTANBUL, (DHA) - İRAN'dan Türkiye'ye getirilen 220 kilo eroin piyasaya sürülmeden İstanbul'da yabancı plakalı otomobil ve bir rezidans dairesine düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda İran'dan Van'a oradan da İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu maddeleri getiren 30 yaşındaki şüpheli F.K.'yı belirleyerek Van'dan itibaren takibe aldı. F.K. uyuşturucu maddelerle birlikte 25 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek Esenyurt'ta bulunan bir rezidansa yerleşti. Narkotik polisleri bunun üzerine şüphelinin kullandığı İran plakalı otomobile ve yaşadığı rezidansa baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda otomobilde 158 kilo, rezidans dairesinde ise 62 kilo olmak üzere toplam 220 kilo eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.