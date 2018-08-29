HABER

Lüks rezidansa uyuşturucu baskını kamerada (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

İRAN'dan Türkiye'ye getirilen 220 kilo eroin piyasaya sürülmeden İstanbul'da yabancı plakalı otomobil ve bir rezidans dairesine düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL, (DHA) - İRAN'dan Türkiye'ye getirilen 220 kilo eroin piyasaya sürülmeden İstanbul'da yabancı plakalı otomobil ve bir rezidans dairesine düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda İran'dan Van'a oradan da İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu maddeleri getiren 30 yaşındaki şüpheli F.K.'yı belirleyerek Van'dan itibaren takibe aldı. F.K. uyuşturucu maddelerle birlikte 25 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek Esenyurt'ta bulunan bir rezidansa yerleşti. Narkotik polisleri bunun üzerine şüphelinin kullandığı İran plakalı otomobile ve yaşadığı rezidansa baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda otomobilde 158 kilo, rezidans dairesinde ise 62 kilo olmak üzere toplam 220 kilo eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 11 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE Polis ekipleri ele geçirilen 220 kilo eroinin yaklaşık olarak 11 milyon lira civarında olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda eroin olduğu öğrenildi. Yapılan operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Köydeki açık hava konserine yoğun ilgiKöydeki açık hava konserine yoğun ilgi
- Lüks rezidansa uyuşturucu baskını kamerada- Lüks rezidansa uyuşturucu baskını kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

İcra memurları tarafından babasından alınan kız böyle haykırdı: Ben mal mıyım!

İcra memurları tarafından babasından alınan kız böyle haykırdı: Ben mal mıyım!

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.