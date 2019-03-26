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Lüks rezidansta yakalanan "Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri ve 4 arkadaşı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da birçok işyerine girerek içerde bulunan kasaları açarak hırsızlık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da birçok işyerine girerek içerde bulunan kasaları açarak hırsızlık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda lüks rezidansa düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şebeke lideri 33 yaşındaki Yıldırım B.'nin 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şebeke liderinin cezanın kesinleşmesinin ardından bir dizi estetik ameliyat geçirerek yüzünü değiştirdiği ve sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi. Kasa hırsızlığı çetesinin kendilerini "Sürüngenler" çetesi olarak adlandırdığı belirtildi. Çetenin 14 olayda yaklaşık 3,5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yıldırım B'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler, Bağcılar ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen iş yeri soygunları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde maskeli olduğunu tespit ettiğini şüphelilerin plakası sökülmüş ya da ikiz plaka yapılmış otomobiller kullandığını, önceden keşif yaptıkları işyerlerinin önce alarm bağlantılarını kestiklerini, güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek işyerlerinde dolaştıklarını tespit etti. Şüphelilerin işyerlerinde bulunan yanlarında getirdikleri aparatlarla kasaları açtıkları ve içindekileri çaldıkları ortaya çıktı.

POLİS OPERASYON YAPTI
Polis şüphelileri yakalamak için 23 Mart'ta Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçelerinde daha önceden tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 80 bin lira nakit para, kasa açmakta kullanıldığı değerlendiren matkap, murç gibi malzemeler ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI
Zeytinburnu'nda lüks rezidansta yaşadığı ve fiyatı yaklaşık 1 milyon lira olan lüks otomobillere binen çete lideri Y.B. baskınlar sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Çete liderinin 4 yıl önce kesinleşmiş hapis cezası almasının ardından bir dizi estetik operasyon geçirerek yüzünü değiştirdiği tespit edildi. Emniyet kaynakları saç ektiren, botoks yaptıran ve çene yapısını değiştiren şüphelinin ayrıca sahte kimlik kullandığını belirtti.

KENDİLERİNE 'SÜRÜNGENLER" ÇETESİ DİYORLARMIŞ
Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin işyerlerinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek hareket ettikleri bu nedenle kendilerine "Sürüngenler" çetesi olarak adlandırdığı tespit edildi.

3,5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR
Polis soruşturması sonucunda 2018-2019 yılları arasında gerçekleştirdikleri 14 olayda yaklaşık 3,5 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin Daha önceden birçok kez yakalanan hırsızlık şüphelileri, poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yıldırım B'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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