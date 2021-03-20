Lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın! “Dünyaca ünlü doktor” yalanıyla kandırmışlar

İstanbul’da yaşayan 27 yaşındaki sağlık çalışan Gamze Nur, sosyal medyadan eğitim ve ameliyat yayını yapan sözde ünlü doktorların Şişli’deki güzellik ve estetik merkezinde ip askısı yöntemiyle estetik ameliyat olmuş, ameliyattan 2 hafta sonra yüzünde oluşan hasar ile şok yaşamıştı.

SAHTE GÜZELLİK VE ESTETİK MERKEZİNE BASKIN

Sağlık çalışanı Gamze Nur ile birlikte birkaç kişinin de mağdur olmasının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzellik ve estetik merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirledi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devam eden çalışmalar kapsamında söz konusu merkezin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki lüks rezidansta faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine dün öğle saatlerinde sahte güzellik merkezine baskın düzenledi. Baskın esnasında içeride 6 kadının estetik yaptırmak için beklediğini gören Şişli polisi, kendilerini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu M.U. ve Kazakistan uyruklu N.R’den iş yeriyle ilgili evrakları göstermelerini istedi.

RUHSATSIZ GÜZELLİK MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Doktor olduğunu iddia eden kadınların iş yerinin ruhsatı olmadığını belirtmesi üzerine iş yeri, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu”nun ilgili maddesi gereği mühürlendi. M.U. ve N.R. ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınması adli işlemleri yapılması için Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Gözaltına alınan 2 kadının işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.