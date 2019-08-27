Lüks site sakinlerine elektrik şoku 

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - SARIYER'de 580 daireden oluşan lüks sitede, iddiaya göre site yönetimi 3 aylık elektrik faturalarını ödemediği için tüm sitenin elektriği kesildi. Kendilerine yansıtılan faturaları ödediklerini söyleyen site sakinleri bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.

Ayazağa'da bulunan 580 dairelik lüks bir sitede elektrik krizi yaşanıyor. Site sakinlerinin faturalarını düzenli bir şekilde ödemesine rağmen iddiaya göre, site yönetiminin yaklaşık 180 bin lirayı bulan faturaları ödemediği için saat 12.00 sıralarında sitenin elektriği kesildi. Bir süre site yönetimi ve siteyi yapan müteahhit ile görüşmeye çalışan site sakinleri bir araya gelerek yaşananları anlattı.

"BİZİM ÖDEDİĞİMİZ FATURALAR 3 AYDIR ÖDENMEMİŞ"

Site sakinlerinden Gürkan Yeşilyurt, sitede yaşananları anlatarak, "Sitede genel olarak 580 hane var ve tamamı dolu. Ve şu anda tamamımız aşağıdayız. 3 aylık faturalarımız ödenmemiş. Burada merkezi sistem var, pay ölçer. Biz aidatların üzerine faturaları ilave ederek site yönetimine ödüyoruz. Şantiye elektriği olduğu için site yönetimi de kendi hesaplarından faturaları ödüyor. Ama 3 aydır ödenmediği için, bize verilen bilgiye göre 176 bin liralık bir borç görünüyormuş. Bu nedenden dolayı 12.00 civarında elektrikler kesilmiş. Bu saate kadar, verilecek verilecek diyerek oyaladılar. 580 tane daire var, belki dairenin içinde fenalaşan insan var bilmiyoruz. Daha ileri gidersen ölen var bilmiyoruz. Site yönetimi her hangi bir kabahatinin olmadığını, sorunun müteahhitten kaynaklandığını, müteahhidin sorunu en kısa sürede çözeceğini söylediler. 180 bin lirayı 3 ayda ödeyemeyenler sabah nasıl ödemesini yapacak?" dedi.