HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Lüks sitede maskeli saldırgan dehşeti! Benzin döküp ateşe verdi, kadın güvenliğin başına silah dayayıp tehdit etti!

Lüks sitede maskeli saldırgan dehşeti! Benzin döküp ateşe verdi, kadın güvenliğin başına silah dayayıp tehdit etti!

03.12.2024 21:15
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
03.12.2024 21:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da lüks bir sitede maskeli saldırgan dehşeti yaşandı. Sitenin bahçesine giren maskeli kişi, yere benzin döküp ateşe verdikten sonra aradığı kişiyi çağırması için kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti. Güvenliğin başına silah dayayan saldırgan havaya da ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.20 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, elinde tabancayla site bahçesine girdi.

SITEDE-YERE-DOKTUGU-BENZINI-ATESE-VERDI_452640_133661

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Yere benzin döküp ateşe veren kimliği belirsiz şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi.

SITEDE-YERE-DOKTUGU-BENZINI-ATESE-VERDI_452641_133661
Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan şüpheli, kişiyi çağırmasını söyledi.

SITEDE-YERE-DOKTUGU-BENZINI-ATESE-VERDI_452642_133661

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırış etmeyen şüpheli, havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Paniğe kapılan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SITEDE-YERE-DOKTUGU-BENZINI-ATESE-VERDI_452643_133661 (1)
Öte yandan, yaşanan olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

SITEDE-YERE-DOKTUGU-BENZINI-ATESE-VERDI_452644_133661 (1)

SITEDE-YERE-DOKTUGU-BENZINI-ATESE-VERDI_452645_133661
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
maske Adana saldırgan site
En Çok Okunan Haberler
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları çıktı! Evler, arabalar havada uçuşmuş

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları çıktı! Evler, arabalar havada uçuşmuş

AFAD duyurdu: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Ümitcan Uygun ile ilgili dikkat çeken gelişme! O görüşe uyulmadı, karar verildi

Ümitcan Uygun ile ilgili dikkat çeken gelişme! O görüşe uyulmadı, karar verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.