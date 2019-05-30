Lüks sitedeki daire, içki imalathanesine dönüştürülmüş

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, içki imalathanesine dönüştürülen yüksek güvenlikli sitedeki dairede, bir miktarı piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde bulunan lüks sitedeki bir dairede üretilen sahte içkinin şüphelilere ait araçla piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, sıkı güvenlik tedbirleri uygulanan sitedeki dairede sahte içki imalathanesi ile karşılaştı. Sitenin kapalı otoparkında yaptığı araştırmada ise hafif ticari araçta kolilenmiş sahte içki bulundu. Üretilen sahte içkilerin Buca ilçesinde bir depoda tutulduğu bilgisi üzerine polis ekipleri bu adreste de arama yaptı.

Ekiplerin söz konusu daire, araç ve depoda yaptığı aramalarda, bir bölümü şişelenmiş yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi. İçki yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda boş şişe ve etikete de el konuldu.