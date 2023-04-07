HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lüks sitedeki daireye baskın! İstanbul'da helikopter destekli 'dolandırıcılık' operasyonu: Vurgundan elde ettikleri miktar şok etkisi yarattı

Lüks sitedeki daireye baskın! İstanbul'da helikopter destekli 'dolandırıcılık' operasyonu: Vurgundan elde ettikleri miktar şok etkisi yarattı

07.04.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul genelinde 22 ilçede Özel Harekat Polisleri ve polis helikopterinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi, 'Forex' yatırım dolandırıcılığı ile ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta lüks bir sitedeki daireye yapılan baskın yapıldı. Evde yapılan aramada dijital materyallere el kondu. Operasyonun eş zamanlı olarak gerçekleştiği diğer 17 ilde şüphelilerin yaptığı tespit edilen vurgun miktarı dudak uçuklattı.

Lüks sitedeki daireye baskın! İstanbul'da helikopter destekli 'dolandırıcılık' operasyonu: Vurgundan elde ettikleri miktar şok etkisi yarattı

Türkiye genelinde Forex yatırım dolandırıcılığı üzerinden 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 153 şüpheli için eş zamanlı olarak operasyon düğmesine basıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda lüks sitedeki bir daireye de baskın yapıldı. O anlardan gelen kareler dikkat çekti.

istanbul-merkezli-18-ilde-forex-operasyonu-cok-sayida-supheli-gozaltina-alindi_4272_dhaphoto1

22 İLÇEDE 13 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex yatırım dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu önceden tespit edilen 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Polisleri ile polis helikopteri de havadan destek verdi.

istanbul-merkezli-18-ilde-forex-operasyonu-cok-sayida-supheli-gozaltina-alindi_4272_dhaphoto3

LÜKS SİTEDEKİ DAİRE ELE GEÇİRİLDi

Operasyon kapsamında, Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitedeki daireye baskın yapıldı.

AW864970_01

Baskın sonucu ekipler evde arama yaptı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

istanbul-merkezli-18-ilde-forex-operasyonu-cok-sayida-supheli-gozaltina-alindi_4272_dhaphoto4

18 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLDÜ

Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin 18 ilde yaklaşık 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

istanbul-merkezli-18-ilde-forex-operasyonu-cok-sayida-supheli-gozaltina-alindi_4272_dhaphoto2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Gökcan yeniden seçildiAnayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Gökcan yeniden seçildi
İttifaktaki 4 partiden ortak liste kararı! İttifaktaki 4 partiden ortak liste kararı!
Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürpriziErdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Forex

En Çok Okunan Haberler

"Kanun çıkaracağım" deyip duyurdu: Bu sorular tarihe karışacak

"Kanun çıkaracağım" deyip duyurdu: Bu sorular tarihe karışacak

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu! İşte yer alan isimler...

MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu! İşte yer alan isimler...

Gaziantep'te ortalık karıştı! 1'i polis 2 ölü

Gaziantep'te ortalık karıştı! 1'i polis 2 ölü

İlginizi Çekebilir

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.