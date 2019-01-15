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Lüks sitenin bahçesinde sır ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

ADANA'da Perihan Büyükbayram (44), otomobilini yol kenarına park edip girdiği lüks sitenin bahçesinde ölü bulundu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Perihan Büyükbayram (44), otomobilini yol kenarına park edip girdiği lüks sitenin bahçesinde ölü bulundu. Yakınları sitede tanıdık birinin olmadığını söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. ​Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı. Gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamının yitirdiğini saptandı. Cesedin Perihan Büyükbayram'a ait olduğunu belirleyen ekipler, kadının yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması olan Büyükbayram'ın, otomobilini yol kenarına park ederek sitenin bahçesinin girdiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen Cüneyt Büyükbayram ise eşinin cansız bedenin görünce gözyaşlarını tutamadı. 'KARDEŞİMİN BURADA NE İŞİ VAR' Kardeşinin öldüğü öğrenen ablası Aylin ise, sitenin duvarına yaslanarak, "Kardeşimin burada ne işi var. Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" diyerek gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Perihan Büyükbayram'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Büyükbayram'ın cep telefonunu ve otomobilini incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

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