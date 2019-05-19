Lüks siteyi ikiye bölen karavan

Antalya’da yaşayan iki emekli öğretmenin bakıma muhtaç sokak hayvanları için satın aldıkları karavanı oturdukları sitenin bahçesine yerleştirmesi, site sakinlerini ikiye böldü. Kendisine tepki gösterilen emekli öğretmen Serap Gürcüm, “Hayvan Hakları Kanunu’na göre bize karşı olanların yasal bir hakkı yok" dedi.

Konyaaltı ilçesindeki bir sitede oturan emekli öğretmenler Suzan Güven ve Serap Gürcüm, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda bakabilmek için geçen yıl karavan satın aldı. Emekli öğretmenler aldıkları karavanı 580 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı sitenin bahçesine yerleştirdi. Hasta hayvanların tedavilerini yaptırdıktan sonra karavanda besleyen, sağlığına kavuşanları ise sahiplendiren Güven ve Gürcüm’in aldıkları karavanın dış cephesine ise sitede oturan çocuklar tarafından ‘hayvanların da canı var’, ‘kedileri seviyoruz’, ‘kedi evinin kaldırılmasını istemiyoruz’ yazıları yazıldı. Emekli öğretmenlerin hayvanlar için tasarladığı karavan, site sakinleri ve yönetimi tarafından tepkiye neden oldu. Bazıları kedilerin kokuya neden olduğu için karavanın kaldırılmasını isterken, bazıları ise karavandaki hayvanların kokmadığını söyleyerek, karavanın kaldırılmamasını istedi.

“Bizimle çeşitli şekillerle uğraşıyorlar”

8 yıldır sitede oturan Suzan Güven, yaklaşık 1 yıldır bakıma muhtaç hayvanları karavanda beslediklerini ifade etti. Güven, “Ben herkes hayvan sevsin demiyorum. Ama beslemeye de karışmasınlar, hayvanlara da zarar vermesinler. Maalesef bizimle çeşitli şekillerle uğraşıyorlar. Karavanın etrafını su bastırıyorlar, karavanın altında olan ağacı buduyorlar. Biz hayvanları beslediğimiz zaman, ‘git kendi evinin önünde besle. Biz burada hayvan istemiyorum. Zaten çok çoğaldılar’ diyorlar. Ama biz zaten kısırlaştırma yapıyoruz. Gerek belediyeye, gerek özel kliniklere giderek kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. 30 kediyi kısırlaştırıp, bir o kadar da sahiplendirdik” dedi.

Sadece sokak hayvanlarını beslemekle kalmadıklarını belirten Güven, onlar için çaba harcadıklarını kaydetti. “Karşı durmaya çalışacağız”

Güven, “Bir fikirle ve çözümle gelmiyorlar. Kendi aralarında dilekçe toplayarak karavanın kaldırılması için talepte bulunacaklarını duyduk. Bizde hayvanseverler olarak imza kampanyası başlattık. Elimizden geldiğince karşı durmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.