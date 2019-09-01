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Lüks tekne alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde lüks bir teknede çıkan yangına Sahil Güvenlik denizden, orman yangın helikopteri havadan müdahale etti.

Lüks tekne alevlere teslim oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde lüks bir teknede çıkan yangına Sahil Güvenlik denizden, orman yangın helikopteri havadan müdahale etti. Yapılan çalışmalara rağmen yat tamamen yanarak battı.
Öğle saatlerinde Marmaris boğaz üzerinde seyretmekte olan Y.Y.’ye ait ‘Naughty Obsesiord’ isimli teknede yangın çıktı. Yangın sonrası Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep edildi. Teknede bulunan bir mürettebat ve birisi çocuk iki erkek yolcu, bölgede seyir halinde olan ‘Prime Dream’ isimli tekne tarafından tahliye edildi. Yanan teknenin çevresi DEGAK-15 tarafından güvenlik çemberine alınırken, yangına Sahil Güvenlik botunun yanı sıra Marmaris Netsel Marina’ya ait yangın söndürme botları ile orman yangın helikopteri de müdahale etti. Söndürme çalışmaları esnasında tekne sulara gömüldü. Teknedeki üç kişi ise kıyıya yanaştırılarak burada bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. Üç kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lüks tekne alevlere teslim oldu

Lüks tekne alevlere teslim oldu

Lüks tekne alevlere teslim oldu

Lüks tekne alevlere teslim oldu

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