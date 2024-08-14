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  4. Lüks tekne ve otobüs aynı anda alev alev yandı! Alacak kavgası sebebiyle kundaklandığı ortaya çıktı

Lüks tekne ve otobüs aynı anda alev alev yandı! Alacak kavgası sebebiyle kundaklandığı ortaya çıktı

14.08.2024 23:46
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir turizm firmasına ait otobüs ile firmanın sahibi olan aileye ait teknede aynı anda yangın çıktı. Durumu araştıran polis ekipleri, tekne ve otobüsü aile içi alacak verecek sebebiyle kundakladığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Lüks tekne ve otobüs aynı anda alev alev yandı! Alacak kavgası sebebiyle kundaklandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen olayda, bir turizm firmasına ait park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

CİDE LİMANI'NDAKİ TEKNE ALEV ALEV YANDI

Olay sırasında turizm firmasının sahibi aileye ait Cide Limanı'nda bulunan teknede de yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine limana itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Teknede çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınların kundaklama neticesinde çıktığı değerlendirilirken, polis ekipleri her iki yangınla ilgili de inceleme başlattı.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde, tekne ve otobüsün E.A. tarafından kundaklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan alınan şahsın, aile içi alacak verecek sebebiyle tekne ve otobüsü kundakladığı öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın otobüs tekne
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