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Lüks villada sevgilisini öldürüp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

ADANA'da Hamit Gürtavlı (35), bir süredir birlikte yaşadığı Sezen Aslanbaba'yı (30), oturdukları lüks villada tabancayla başından vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

Lüks villada sevgilisini öldürüp intihar etti

Gökhan KESKİNCİ- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Hamit Gürtavlı (35), bir süredir birlikte yaşadığı Sezen Aslanbaba'yı (30), oturdukları lüks villada tabancayla başından vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82059 Sokak'ta meydana geldi. Market işleten evli ve 6 çocuk babası Hamit Gürtavlı, sevgilisi Sezen Aslanbaba ile bir süre önce kiraladığı villada birlikte yaşamaya başladı. Dün akşam saatlerinde ablasını arayan Hamit Gürtavlı, Sezen Aslanbaba'yı öldürdüğünü ve kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Bunun üzere villaya gelen ablası, kardeşi Hamit Gürtavlı ve Sezen Aslanbaba'yı mutfakta, yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gürtavlı ve Aslanbaba'nın öldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Çevre sakinleri çiftin 6 ay önce eve taşındıklarını, ara sıra tartıştıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Lüks villada sevgilisini öldürüp intihar ettiLüks villada sevgilisini öldürüp intihar ettiLüks villada sevgilisini öldürüp intihar ettiLüks villada sevgilisini öldürüp intihar etti

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