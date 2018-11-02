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Lüks villada, uyuşturucu şüphelilerinin üzerinden tomar tomar para çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

BURSA ve İstanbul'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

BURSA, (DHA)- BURSA ve İstanbul'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Mudanya'da lüks bir villaya yapılan baskında ise şüphelilerin üzerinden tomar tomar para çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda, bazı evlerin kapıları 'koçbaşı' diye tabir edilen balyozla kırıldı. Narkotik köpeği Rona'nın da kullanıldığı operasyonda 850 gram metamfetamin, 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabanca ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde naklinde kullanıldığı değerlendirilen lüks araç ele geçirildi. 28 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesindeki lüks bir villaya yapılan baskında ise yakalananların üzerinden tomar tomar para çıktı. Şüphelilerin üzerinde bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paranın toplam 38 bin lira ve bir miktar döviz olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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