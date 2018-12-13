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Lüks villadaki soyguna 13'er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 15:57 | Son Güncelleme

İSTANBUL Florya'da geçen yıl 4 katlı villaya kargocu kıyafetiyle gelip ev sahibi kadını ellerinden kelepçeyle elbise dolabına bağladıktan sonra iki kasadaki 50 bin dolar ile 250 bin dolar değerinde ziynet eşyasının gasp edilmesiyle ilgili yargılanan 2 sanık, 13'er yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.

Mehmet ÇINAR/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Florya'da geçen yıl 4 katlı villaya kargocu kıyafetiyle gelip ev sahibi kadını ellerinden kelepçeyle elbise dolabına bağladıktan sonra iki kasadaki 50 bin dolar ile 250 bin dolar değerinde ziynet eşyasının gasp edilmesiyle ilgili yargılanan 2 sanık, 13'er yıl 4'er ay hapse mahkum edildi. Yabancı uyruklu 2 gaspçının ise yurt dışına tespit edildiği belirtildi.
Olay, 9 Mayıs 2017 günü İstanbul Florya'da meydana geldi. Kargocu kıyafeti giyen Moldovalı Petar Toporash ve Alexander Manolov, kozmetik firması sahibi M.E.'ye (47) ait dört katlı villaya gelerek zili çaldı. Kapıyı açan Moldovalı hizmetçi Olesea Calceva'yı yumruklayıp bayılttıktan sonra ellerini plastik kelepçeyle kelepçeleyen iki şüpheli, dördüncü kata çıktı. M.E.'nin eşi E.E.'nin de ellerini kelepçeleyip, ağzını bantla kapatan Toporash ve Manolov, evdeki iki kasayı zorla açtırdı. Gaspçılar, 50 bin dolar nakit ile 250 bin dolar değerindeki pırlanta kaplı 3 saat ve 3 yüzüğü alarak, getirdikleri kolinin içinde koydu. Gaspçılar, daha sonra E.E.’yi elbise dolabına kelepçeleyen iki şüpheli, kendilerini getiren Yalçın Okurlar'ın aracıyla olay yerinden ayrıldı.
ZİYNET EŞYALARINI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Gaspçıları sahte plakalı ve sonradan rengi değiştirilen otomobille alan Yalçın Okurlar, bir süre sonra pırlanta kaplı saat ve yüzükleri satmak için yanında çalışan M.K. aracılığıyla kuyumcu M.M.K. ile görüştü. Kuyumcu, yüzük ve saatler için 17 bin dolar teklif etti. Görüşmede taraflar, 22 bin dolara anlaştı. Kuyumcu M.M.K., yüzük ve saatlerin çalıntı olduğunu anlayınca polise haber verdi. M.M.K., polisin yönlendirmesiyle 22 bin doları alması için Yalçın Okurlar'ı aradı. Parayı almak için gelen Yalçın Okurlar, polis tarafından gözaltına alındı. Okurlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HİZMETÇİYİ TELEFON KAYITLARI ELE VERDİ
Evin hizmetçisi Moldovalı Olesea Calceva'yı ise şüpheli davranışları ve telefon kayıtlarında yapılan incelemeler ele verdi. Yapılan incelemede, Olesea Calceva'nın, Moldovalı 2 gaspçı ile çok sayıda görüşmesi tespit edildi. Soruşturma sonrası Olesea Calceva da tutuklandı.
13'ER YIL HAPİS
Gasp ve hırsızlık olayına ilişkin Bakırköy 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Olesea Calceva ile Yalçın Okurlar'ı, 'yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından 13'er yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Haklarında yakalama kararı bulunan Petar Toporash ve Alexander Manolov hakkında dosyanın ise ayrılmasına karar verildi.
İKİ ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇTI
E.E.'nin avukatı Gülen Dokuzoğlu Can, olaydan bir süre sonra tutuklanan ve halen cezaevinde olan evin hizmetçisi Olesea Calceva ile Yalçın Okurlar'a mahkemenin yağma ve hürriyeti tahdit suçlarından toplam 13'er yıl 4'er ay hapis cezası verdiği, olayın asıl iki faili durumundaki kargocu kılığında eve giren Petar Toporash ve Alexander Manolov ile ilgili de dosyanın ayrıldığını söyledi. Can, bu iki kişinin ise yurt dışında kaçtıklarının tespit edildiğini kaydetti.

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Lüks villadaki soyguna 13'er yıl hapisLüks villadaki soyguna 13'er yıl hapisLüks villadaki soyguna 13'er yıl hapisLüks villadaki soyguna 13'er yıl hapis

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