Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Villa Kent Mahallesi'ndeki 3 katlı lüks bir villada çok sayıda kaçak elektronik sigara ile bu sigaralarda kullanılan imalatı yapılmış yüklü miktarda likit bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Villada ve evin önündeki bir araçta arama yapan ekipler, muhtelif markalarda 660 elektronik sigara ile şarj kablosu, adaptör, kartuş, pil, şişelenmiş likit, yaklaşık 3 ton likit imalatında kullanılan sıvı madde, etiket, boş şişe ve kapak gibi elektronik sigara ve likit imalatında kullanılan çok miktarda ürün ve malzeme ele geçirdi.