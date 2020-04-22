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  4. Lüks villaya baskın! Onları korona bile durduramadı

Lüks villaya baskın! Onları korona bile durduramadı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.04.2020 15:44 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece'de koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri hiçe sayan Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Ebuka John E., yeni doğan çocuğu için parti düzenledi. 46 kişinin bulunduğu partiye katılanlara polis Hıfzısıhha Kanuna Muhalefet suçundan 3 bin 180’er lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında 22 Nisan gecesi 00.10 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde kalabalık bir grup tarafından müstakil bir villada parti yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri villaya baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Nijerya uyruklu Ebuka John E. (36) isimli şahsın yeni doğan çocuğu için arkadaşları ile birlikte parti düzenlediğini belirledi. Yabancı uyruklu oldukları anlaşılan ve sosyal mesafe kurallarına ayrı hareket ettikleri belirlenen 46 kişinin her birine “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 180’er lira idari para cezası işlemi uygulandı.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

Ayrıca “Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan aranan Ebuka John E. ile partiyi organize eden Mehmet A. (24), Selman E. (33), Mustafa (E), ve Eren Ç. (27) isimli kişilere adli makamlarca 3 ay süreyle ikametlerini terk etmemek koşulu ile adli kontrol tedbirleri verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Büyükçekmece koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cehalet işte böyle bir şey, bu insanlarla aynı havayı soluyor olmaktan utanç duyuyorum.
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