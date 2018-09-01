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Lüks villaya fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Başkentte düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı

Başkentte lüks villaya düzenlenen fuhuş operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde lüks bir villada masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Villayı bir süre dışarıdan takibe alan polis, eve çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheliler Mehmet Ali S. ve Haydar L. ile 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü fuhuş operasyonu Gölbaşı İncek Mahallesi Lüks villaya fuhuş baskını

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