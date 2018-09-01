Lüks villaya fuhuş operasyonu! Çalıların arasından bu halde çıktı

Anakar Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde lüks bir villada masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese gitti.
Villayı bir süre dışarıdan takibe alan polis, eve çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheliler Mehmet Ali S. ve Haydar L. ile 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.
Operasyon sırasında çalıkların arasından yarı çıplak halde çıkan şüpheli, polis ekiplerinin kısa süreli şaşkınlık yaşamasına neden oldu.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (AA)
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