HABER

Lüks villaya kaçak elektronik sigara baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

İZMİR’in Menemen ilçesinde, polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda, kaçak 660 elektronik sigara ve yaklaşık 3 ton likit imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menemen ilçesinde, polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda, kaçak 660 elektronik sigara ve yaklaşık 3 ton likit imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kent Mahallesi'ndeki lüks villanın bodrum katında kaçak elektronik sigara ile bu sigaralarda kullanılan likidin saklanıp, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler söz konusu villaya yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, villanın bodrum katında elektronik sigarada kullanılan likit üretildiği belirlendi. Villada yapılan aramada ise farklı markalarda kaçak 660 elektronik sigara ile şarj kablosu, adaptör, kartuş, pil, şişelenmiş likit, yaklaşık 3 ton likit imalatında kullanılan sıvı madde, etiket, boş şişe ve kapak gibi elektronik sigara ve likit imalatında kullanılan çok miktarda ürün ve malzemeyi ele geçirdi. Operasyon kapsamında villada bulunan M.T. gözaltına alındı.
Öte yandan, elektronik sigaralarla likitlerine sosyal medya üzerinden müşteri sağlandığı ve kaçak ürünün kargoyla gönderildiği ifade edildi.

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuGaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Belediye Başkanı, 'silahla tehdit' suçundan yargılanacakBelediye Başkanı, 'silahla tehdit' suçundan yargılanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.