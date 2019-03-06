Lüks villaya kaçak elektronik sigara baskını

İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menemen ilçesinde, polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda, kaçak 660 elektronik sigara ve yaklaşık 3 ton likit imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kent Mahallesi'ndeki lüks villanın bodrum katında kaçak elektronik sigara ile bu sigaralarda kullanılan likidin saklanıp, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler söz konusu villaya yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, villanın bodrum katında elektronik sigarada kullanılan likit üretildiği belirlendi. Villada yapılan aramada ise farklı markalarda kaçak 660 elektronik sigara ile şarj kablosu, adaptör, kartuş, pil, şişelenmiş likit, yaklaşık 3 ton likit imalatında kullanılan sıvı madde, etiket, boş şişe ve kapak gibi elektronik sigara ve likit imalatında kullanılan çok miktarda ürün ve malzemeyi ele geçirdi. Operasyon kapsamında villada bulunan M.T. gözaltına alındı.

Öte yandan, elektronik sigaralarla likitlerine sosyal medya üzerinden müşteri sağlandığı ve kaçak ürünün kargoyla gönderildiği ifade edildi.

