Lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da kiraladığı villanın bodrum katına iklimlendirme sistemi kurarak, 'skunk' adlı sentetik uyuşturucu yetiştiren 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 12 ayrı suçtan aranan E.Y.'nin uyuşturucu satışı yapacağını öğrendi. Sivil polis ekiplerince takibe alınan E.Y.'nin içinde bulunduğu otomobil, geçen Salı günü, Torba Mahallesi'nde oluşturulan denetim noktasında durduruldu. E.Y. ile araçta bulunan M.C. ve Ö.G. gözaltına alındı. E.Y.'nin üzerinden, üstünde kendi fotoğrafının yer aldığı kardeşi A.Y.'ye ait kimlik çıktı.
VİLLADA İMALATHANE
Polis ekipleri, E.Y.'nin Konacık Mahallesi'nde kiraladığı lüks villaya operasyon düzenledi. Villanın bodrum katında, 'skunk' adlı sentetik uyuşturucu imalathanesi olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, uyuşturucuyu üretmek için kurulan iklimlendirme sistemini görünce şaşkınlık yaşadı. Operasyonda 124 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltındaki işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve M.C., tutuklandı, Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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