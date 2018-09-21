HABER

Lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

BODRUM'da kiraladığı villanın bodrum katına iklimlendirme sistemi kurarak, 'skunk' adlı sentetik uyuşturucu yetiştiren 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da kiraladığı villanın bodrum katına iklimlendirme sistemi kurarak, 'skunk' adlı sentetik uyuşturucu yetiştiren 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 12 ayrı suçtan aranan E.Y.'nin uyuşturucu satışı yapacağını öğrendi. Sivil polis ekiplerince takibe alınan E.Y.'nin içinde bulunduğu otomobil, geçen Salı günü, Torba Mahallesi'nde oluşturulan denetim noktasında durduruldu. E.Y. ile araçta bulunan M.C. ve Ö.G. gözaltına alındı. E.Y.'nin üzerinden, üstünde kendi fotoğrafının yer aldığı kardeşi A.Y.'ye ait kimlik çıktı.

VİLLADA İMALATHANE

Polis ekipleri, E.Y.'nin Konacık Mahallesi'nde kiraladığı lüks villaya operasyon düzenledi. Villanın bodrum katında, 'skunk' adlı sentetik uyuşturucu imalathanesi olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, uyuşturucuyu üretmek için kurulan iklimlendirme sistemini görünce şaşkınlık yaşadı. Operasyonda 124 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve M.C., tutuklandı, Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltıTarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
FETÖ'nün gaybubet evinde 2 dolarlık banknotla yakalandılarFETÖ'nün gaybubet evinde 2 dolarlık banknotla yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.