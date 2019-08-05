Lüks yaşam süren çete, 4 yılda 20 milyon lira dolandırmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, emekli, dul ve yetimleri dolandırdığı iddiasıyla yakalanan çetenin 4 yıllık hesap hareketinin 20 milyon lirayı ulaştığı ortaya çıktı.

Şubat ayının sonunda emekli H.Ü., Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1'i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip, delil topladı. Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine ekipler, 31 Temmuz şafak vakti eş zamanlı olarak Adana ve İstanbul'da 15 adrese operasyon yaptı.

Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki villaya baskın düzenleyen polis, evin kapısında bulunan 5 pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan villada sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Polisin operasyonunda hedefteki 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şebekenin çökertildiğini öğrenen vatandaşlar kendilerinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek polise başvuru yaptı. Bu nedenle dolandırılan sayısı 71'den 77'ye çıkarken, imzalatılan senet sayısı 135'e çıkıp dolandırılan para miktarı ise yaklaşık 9 milyon liraya kadar ulaştı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin çekirdek aile olduğu, şüpheli Mustafa Yavuz M.'nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdık vasıtasıyla kredi ayarladığı babası Bayram M.'nin temlik yoluyla senetleri sattığı annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.'nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları ayrıca dolandırılan paraların bu şahısların hesaplarına yatırıldığı ileri sürüldü. Mustafa Yavuz M. ise sorgusunda emeklileri, dul ve yetimleri dolandırarak, maaşlarına el koyduklarını anlattığı öne sürüldü. Şebekenin diğer lideri Aydoğan Ş.'nin ise hiçbir suçlamayı kabul etmediği, ancak oturduğu 1,5 milyon lira değerindeki villayı nasıl aldığını açıklayamadığı belirtildi.

ORGANİZE İŞLER

Çetenin faaliyetleri, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve oynadığı 'Organize İşler' filmini akla getirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Aydoğan Ş. ve yardımcısı Mustafa Yavuz M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaprak A.'nın aralarında bulunduğu 4 kadın serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli de ev hapsine çarptırıldı.

20 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Olayın ardından soruşturmayı genişleten savcılık, çetenin bu zamana kadar olan tüm hesap hareketlerinin incelenmesini istedi. 15 şüphelinin 4 yılda hesaplarına giren paranın yaklaşık 20 milyon liraya ulaştığı ortaya çıktı. Çete üyesi olan bir şüphelinin ev hanımı olan annesinin hesabına 4 yılda 2 milyon lira aktarıldığı öğrenildi. Yine işsiz olan Mustafa Ç.'nin de 4 yılda hesabına 4 milyon lira para transfer edildiği anlaşıldı. Çetenin liderleri olan Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M.'nin hesap hareketlerinin normal olduğunu, şüphelilerin dikkat çekmemek için başkalarının hesaplarını kullandıkları saptandı.