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Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Dilan Polat'ın çakarlı araç kullanmasına tepki yağdı

25.04.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat bu defa eleştirilerin hedefi oldu. Polat, güzellik merkezlerinden birinin şubesini Rize'de açtı. Yoğun ilgiyle karşılanan Polat'ın çakarlı araçlarla mekana gelmesine sosyal medyada tepki gösterildi.

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Dilan Polat'ın çakarlı araç kullanmasına tepki yağdı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat gösterişli hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlülerin doğum fotoğrafçılığını yaparken, ablasıyla birlikte açtığı güzellik merkeziyle bir anda yükselişe geçen Dilan Polat kısa sürede büyük bir üne ve zenginliğe kavuştu.

Abartlı lüks yaşantısını gözler önünde yaşayan Dilan Polat yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çekiyor. Polat, güzellik merkezlerinden birinin şubesini de Rize'de açtı.

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Bölgede yoğun ilgiyle karşılanan Polat'ın çakarlı araçlarla mekâna gelmesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Dilan Polat Twitter'da TT oldu.

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Sosyal medyada Polat'a 'Neden çakarlı araç kullanıyor?', 'Görgüsüzlük diz boyu' gibi yorumlar yapıldı.

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