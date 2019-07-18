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Lüks yat kara yolunda taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde imal edilen lüks yat özel bir araçla karadan taşındı.

Lüks yat kara yolunda taşındı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde imal edilen lüks yat özel bir araçla karadan taşındı. Yatın taşınması sırasında Bursa-Yalova kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Orhangazi’de faaliyet gösteren Sirena Marine tarafından imal edilen dev yat, özel bir araç ile İstanbul’a gönderildi. Trafik ekiplerinin geçişi sırasında tedbir aldığı tekne, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kara yolundaki sürücüler ile yol güzergahında bulunan vatandaşlar dev yatı cep telefonları ile görüntüledi.

Lüks yat kara yolunda taşındı

Lüks yat kara yolunda taşındı

Lüks yat kara yolunda taşındı

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