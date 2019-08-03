HABER

Lüks yata uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

Muğla'da bir yatta 4 kilogram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince lüks yata düzenlenen operasyonda, 4 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Gündoğan Mahallesi'nde, limana bağlı lüks bir yatta uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Uyuşturucunun ilçedeki eğlence mekanları ile Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bir kişiye satılacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yatta yaptıkları ve narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 4 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) buldu.

Operasyonda, M.Ç. gözaltına alındı.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Ziraat mühendisi Esra, marangozluk yapıyorZiraat mühendisi Esra, marangozluk yapıyor
AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan depremAFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Fethiye Jandarma Lüks yat Muğla uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.