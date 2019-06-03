HABER

Lüks yatı çalarak Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Yunanistan’a yasa dışı yollarla kaçmak isteyen göçmenler Yalıkavak Tilkicik koyunda bağlı bulunan özel yatı çaldı.

Lüks yatı çalarak Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Yunanistan’a yasa dışı yollarla kaçmak isteyen göçmenler Yalıkavak Tilkicik koyunda bağlı bulunan özel yatı çaldı. Durumu haber alan sahil güvenlik ekipleri radar istasyonundan tespit ettikleri yatı Yalıkavak açıklarında yakaladı.
Bugün sabah saatlerinde sahil güvenlik ekiplerine Yalıkavak Tilkicik koyunda bağlı bulunan "PHILO" isimli özel yatın çalındığı ihbarı geldi. İhbarı alır almaz harekete geçen ekipler durumu SG Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı 2 SG botu ve Deniz Güvenlik Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığına bildirdi. Çalınan yatı tespit etmek üzere görevlendirilen SG botu tarafından; saat 01.50’de Yalıkavak açıklarında "PHILO" isimli tekne ile ülke sınırlarını yasadışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden, 5 Suriye, 1 Irak ve 14 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler adli işlemlerinin yapılması için Turgutreis Limanina götürüldü. Ele geçirilen "PHILO" isimli özel yat ise Yalıkavak limanına gönderildi.
Güvenlik güçlerinin yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Lüks yatı çalarak Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Lüks yatı çalarak Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Polonyalı turist denizde boğulduPolonyalı turist denizde boğuldu
Tatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralıTatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.