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Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

Bodrum’da lüks yatından inerek tatilcilere sahilde lahmacun ve ayran dağıtan iş adamının kim olduğu ortaya çıktı.

Bodrum’da, lüks yatından botla sahile inmesi ve tatilcilere lahmacun ayran ve süt mısır dağıtması ile bir anda gündeme oturan iyiliksever iş adamının kim olduğu merak konusu olmuştu. Herkesin konuştuğu iş adamı, ayakkabı boyacılığından zirveye tırmanan Sezgin Baran Korkmaz çıktı.

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Korkmaz, daha önce de İstanbul Piyalepaşa’da pazarcı tezgahlarını komple satın alıp, sonra tezgahlardaki tüm sebze meyveyi ücretsiz halka dağıtmasıyla da haber olmuştu.

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SURİYELİ GÖÇMENLERE DE YARDIM EDİYOR

Suriyeli göçmenlere yaptığı maddi ve ilaç yardımları, pek çok okulda çocuklara yönelik giyecek yardımları ile de dikkat çekmişti. Vatan Gazetesi'nin haberine göre, 5 bin çocuğa kışlık mont, bot gibi malzeme sağlayan Sezgin Baran Korkmaz, memleketi Kars’a da okullar ve öğrenci yurtları yapıp bağışlamıştı.

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Bu okullar için 35 milyon liraya yakın para harcadığını belirten Korkmaz, her yıl şirketinin cirosunun belli bir bölümünü hayır işlerine ayırdığını da vurgulamıştı. Suriyeli mültecilere de 20 milyon liraya yakın yardım yapmış, satın aldığı ilaç firması sayesinde sınır ötesine de ihtiyaç duyulan pek çok ilacı göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Sezgin Baran Korkmaz Tatil

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