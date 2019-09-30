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Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda, ­4 kişi gözaltına alındı.

Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı

Cavit AKGÜN- Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda, ­4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini öğrendi. Turu düzenleyen Hilal K., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Polis ekipleri, Bozburun Marina'dan hareket edecek yata, geçen cumartesi sabahı operasyon yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen Hilal K.'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, bugün saat 13.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Öte yandan çete lideri Hilal K.'nin Twitter'da, 'Sahibe Helen'in Köleleri' ismiyle açtığı sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı. Hilal K.'nin bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görüldü. Başka bir videoda ise yine bir erkeğin boğazına ayak parmaklarını sokması dikkat çekti. Bir diğer görüntüde ise kafasına poşet geçirdiği kişinin karnını tokatladığı görüldü.

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