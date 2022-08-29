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Lüks yatta skandal görüntü! Ekipler hemen harekete geçti

29.08.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris İlçesinde lüks yatla ilgili ihbar sonrası harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri yata operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen yattaki 23 göçmen yakalandı, 2 organizatör hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Lüks yatta skandal görüntü! Ekipler hemen harekete geçti

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari lüks yat ile düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri yata operasyon düzenledi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİLER

Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde açık denizde hareket halindeki bir ticari yata gerçekleştirdiği operasyonda 23 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Düzensiz göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla göçmen kaçakçılığı
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