Lüks yolcu gemisi bakım için Marmaris'te

Yolcu ve mürettebat ile birlikte bin kişi kapasiteli lüks yolcu gemisi, bugün öğle saatlerinde boş olarak körfezden giriş yaparak Adaağzı mevkisinde bulunan gümrüklü deniz hudut kapısı limanına demir attı.

BAKIMDAN SONRA YUNANİSTAN'A DÖNECEK

200 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Bahama bayraklı lüks yolcu gemisinde bir yolcuya bir mürettebat hizmet ediyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan geldiği öğrenilen yolcu gemisinin motor ve teknik bakımları ardından Yunanistan adalarına geri döneceği bildirildi.

YOLCU OLMADIĞINI DUYAN ESNAF HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Yolcu gemisinin geldiğini öğrenen esnaflar umutlanırken sadece bakım için boş geldiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı. (DHA)



