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Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

LÜKSEMBURG Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn, Suriyeli mültecilerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 14-15 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

ANKARA, (DHA)- LÜKSEMBURG Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn, Suriyeli mültecilerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 14-15 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı, Jean Asselborn'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi. 14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek resmi ziyarette Asselborn'nun, geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik Gaziantep ile Kilis'te çeşitli projeleri inceleyeceği, yerel yöneticilerle de bir araya geleceği kaydedildi.
Açıklamada, iki bakan arasında gerçekleşecek görüşmeyle ilgili ise "Türkiye-Lüksemburg ikili ilişkilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği'ne ve üyelik sürecimize ilişkin konular ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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