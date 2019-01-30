Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Lüksemburg Büyük Dukalığı Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’un Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak ve Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyelilere yönelik olarak Gaziantep ile Kilis’te çeşitli projeleri incelemek ve yerel makamlarla temaslarda bulunmak üzere 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg Büyük Dukalığı Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’un, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak, Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyelilere yönelik olarak Gaziantep ile Kilis’te çeşitli projeleri incelemek ve yerel makamlarla temaslarda bulunmak üzere 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. Konuk Bakan Asselborn’un Bakan Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Lüksemburg ikili ilişkilerinin yanısıra, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine ilişkin konular ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

