HABER

Lüksemburg seçimlerinde koalisyon hükümeti çoğunluğu korudu

15.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

Lüksemburg'daki seçimlerde hükümetteki üçlü koalisyon çoğunluğu korudu.

Lüksemburg seçimlerinde koalisyon hükümeti çoğunluğu korudu

En çok milletvekilini ise muhalefetteki Hristiyan Sosyal Halk Partisi çıkarttı. Hükümetin koalisyonu devam ettirip ettirmeyeceği belli değil.2013 yılında göreve gelen Lüksemburg'daki Liberal, Sosyal Demokrat ve Yeşiller koalisyonu Pazar günkü genel seçimlerde yeniden çoğunluğu sağladı ancak hükümet ortaklarının koalisyonu sürdürüp sürdürmeyecekleri henüz belli değil.

Pazar günü yapılan seçimlerinden ardından açıklanan geçici sonuçlara göre 2013'ten bu yana hükümette olan koalisyon ortakları, 60 üyeli Lüksemburg parlamentosunda 31 milletvekili ile temsil edilecek. Bettel'in liberal Demokrat Partisi (DP), 2013'teki seçim sonuçlarına kıyasla bir koltuk kaybederek meclise 12 milletvekili soktu. Sosyal Demokrat Parti mecliste üç koltuk kaybederek 10 milletvekili çıkardı. Seçimlerde oylarını artıran Yeşiller Partisi'nin milletvekili sayısı ise altıdan dokuza çıktı.

Hristiyan Sosyal Halk Partisi (CSV) ise 21 milletvekiliyle meclisteki en büyük gruba tekrar sahip oldu, ancak 2013 genel seçimlerine göre meclisteki koltuk sayıları 23'ten 21'e düştü. Partinin liste başı adayı Claude Wiseler seçmenin kendilerine "politikayı şekillendirme yetkisi verdiğini ve gelecekte sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını" söyledi. Wiseler, 2013 seçimlerinde de olduğu gibi bu seçimler sonucunda da mecliste en büyük gruba sahip olup hükümette pay sahibi olamamanın "zor anlaşılır" bir durum olacağını belirtti.

Seçim sonuçlarına göre Lüksemburg'da Liberal, Sosyal Demokrat ve Yeşiller koalisyonu haricinde CSV ve liberaller veya CSV ve sosyal demokratlardan oluşan bir koalisyon hükümeti de kurulabilir.

Geçici seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel "çoğunluğun seçimi kaybetmediğini" ve hükümet sorumluluğunu yeniden üstlenmeye hazır olduklarını söyledi. Sosyal Demokrat Parti'nin liste başı adayı Etienne Schnneider ise koalisyon konusunu partinin yetkili organlarında değerlendireceklerini açıkladı.

Lüksemburg'da Korsanlar Partisi, ilk kez meclise girdi. Korsanlar, mecliste iki milletvekili ile temsil edilecek. Avrupa Birliği karşıtı ADR partisi ise oylarını artırarak dört milletvekili çıkardı. 257 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Lüksemburg'da katılım oranının yüzde 90'ı bulmasında oylamaya katılma zorunluluğunun bulunması da rol oynadı.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydalarıİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydaları
'Türk asıllı sapık Bağdat'ta idam edilecek' 'Türk asıllı sapık Bağdat'ta idam edilecek'
Böylesi görülmedi! Hostes uçaktan düştüBöylesi görülmedi! Hostes uçaktan düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

İlginizi Çekebilir

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'da şiddetli yağış can aldı

Fransa'da şiddetli yağış can aldı

Tren istasyonunda rehine krizi, silah sesleri yükseldi

Tren istasyonunda rehine krizi, silah sesleri yükseldi

Genelkurmay başkanının ziyaretinde askerler şov yaptı!

Genelkurmay başkanının ziyaretinde askerler şov yaptı!

'Türk asıllı sapık Bağdat'ta idam edilecek'

'Türk asıllı sapık Bağdat'ta idam edilecek'

Böylesi görülmedi! Hostes uçaktan düştü

Böylesi görülmedi! Hostes uçaktan düştü

Suriye'den Fırat'ın doğusuna dair çok önemli açıklama

Suriye'den Fırat'ın doğusuna dair çok önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.