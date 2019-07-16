HABER

Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:40 | Son Güncelleme

Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, Türk ve Lüksemburg milli marşları okundu.

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık'ın konuşmasının ardından, darbe girişimine ilişkin olarak Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan 13 dakikalık video gösterildi.

AA foto muhabirlerinin darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Törenin sonunda resepsiyon verildi.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Eskişehir ve Kütahya'da 15 Temmuz etkinliğiEskişehir ve Kütahya'da 15 Temmuz etkinliği
Hain kalkışmanın 3. yıl dönümünde Manisalılar meydanı doldurduHain kalkışmanın 3. yıl dönümünde Manisalılar meydanı doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Lüksemburg tören

En Çok Okunan Haberler

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı! Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı

Çamlıca Camii'nde dev led Türk Bayrağı!

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.