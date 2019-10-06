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"Lüküs Hayat" Devlet Tiyatroları sahnesinde seyirciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden "Lüküs Hayat" müzikali, Devlet Tiyatrolarında ilk kez seyircisiyle buluştu - Mizahi ve komik dili, renkli kostümleri, dönen dekoru ve danslarıyla Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde prömiyer yapan ve 3 saat süren oyunu, sanatseverler dakikalarca ayakta alkışladı - DT Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Bu sezon sonuna kadar bu müzikali tiyatroseverlerin görme şansı var. Pazartesi hariç her gün Lüküs Hayat oynayacak" - Yönetmen Murat Atak: - "Devlet Tiyatrolarını kuran bütün geçmişimizdeki ustalarımıza, o kanunun altında imzası olan herkese ve Türkiye Cumhuriyeti Devletime şükranlarımı sunuyorum"

Tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden "Lüküs Hayat" müzikali, Devlet Tiyatrolarında (DT) ilk kez seyircisiyle buluştu.

Ekrem Reşit Rey'in 1933'te kaleme aldığı, eserdeki besteleri Cemal Reşit Rey tarafından yapılan "Lüküs Hayat" müzikali, Ankara Devlet Tiyatrosunca, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yaptı.

Usta tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği eser, renkli kostümleri, dönemi yansıtan yalılar, köşkler ve balo salonlarının yer aldığı dönebilen dekoru ile büyük beğeni topladı.

Seyirciler 3 saat süren oyunu dakikalarca ayakta alkışladı. Oyunu 10.Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer de izledi.

- "Ne kadar yetenekli oyuncularımız olduğunu bir kez daha teyit ettik"

Oyunun sonunda başrol oyuncusu Levent Çelmen sahneye, oyunun teknik ekibini, koreografı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve yönetmen Murat Atak'ı davet etti.

Kurt, yaptığı konuşmada, DT'nin 70'inci yılına özel çok önemli bir repertuvar hazırladıklarını belirterek Lüküs Hayat'ın DT oyuncuları tarafından ilk kez sahnelendiğini söyledi.

Ankara'da her akşam 5 bin seyirciyi ağırladıklarını dile getiren Kurt, şunları ifade etti:

"Ankara seyircimize ne yapsak az. Doğu'dan Batı'ya kadar ülkenin her yerinde perde açıyoruz. Bu yıl DT'ye 17 sahne daha kazandırdık. 77 sahnemiz oldu. Ekim ayının sonunda da Edirne Devlet Tiyatrosunu hayata geçireceğiz. Hem sezon hem de festivaldeki oyunlarımızla Türk halkına layık olmaya çalışıyoruz. Hem içeride hem dışarda öz kültürümüzü evrensele taşımak istiyoruz. İşte bu akşam izlediğiniz oyunumuz dünyanın hiçbir prodüksiyonundan geri kalmaz. Ne kadar yetenekli oyuncularımız olduğunu bir kez daha teyit ettik."

Kurt, yönetmen Atak, teknik ekip ve oyunculara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

- "Türkiye Cumhuriyeti Devletime şükranlarımı sunuyorum"

Alkışlarla sahneye çıkan yönetmen Murat Atak da "1949 yılında yasa yaparak Devlet Tiyatrolarını kuran bütün geçmişimizdeki ustalarımıza, o kanunun altında imzası olan herkese ve Türkiye Cumhuriyeti Devletime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Atak, oyunu izlemeye gelen Cumhurbaşkanı Sezer ve eşi Semra Sezer'e de kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

- " Lüküs Hayat, pazartesi hariç her gün oynayacak"

AA muhabirine açıklama yapan Mustafa Kurt, daha önce şehir tiyatrolarında sahnelenen böylesine kapsamlı bir müzikali seyirciyle buluşturdukları için memnuniyet duyduğunu aktardı.

Kurt, "Bu sezon sonuna kadar bu müzikali tiyatroseverlerin görme şansı var. Gayet güzel oldu. 100 kişinin görev aldığı, 60 sanatçının görev yaptığı, orkestrasıyla, müziğiyle, tasarımcısıyla, danslarıyla keyifli bir akşam oldu. Pazartesi hariç her gün Lüküs Hayat oynayacak." dedi.

- Balodan başlayan renkli oyun

Mizahi dilin hakim olduğu eserde, oyuncalara 20 kişilik bir orkestra eşlik ediyor.

Lüküs Hayat, küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ile Fıstık'ın, zengin bir eve girince kendilerini kıyafet balosunda bulmasıyla başlıyor.

İkilinin içine düştüğü bu yeni ortam, batılılaşma özentisinin ortasına düşmüş halktan insanların durumunu yansıtıyor. Çelişkilerin iyice keskinleştiği yaşam biçimleri, oyunda komik olaylara neden oluyor ve müzik ve dansın iç içe geçtiği zengin bir içerikle sunuluyor.

Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, sahnede seslendirilen besteleri Cemal Reşit Rey tarafından yapılan Lüküs Hayat'ın rejisörlüğünü Murat Atak, rejisör yardımcılığını ise Ayşe Atak yapıyor.

Koreografisi Ömür Uyanık, müzik düzenlemeleri Aytuğ Ülgen, müzik çalıştırıcılığı Malahat İsmayılova'ya ait olan eserin, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, dekor tasarımını ise Sertel Çetiner üstleniyor.

Oyunda Levent Çelmen, Rengin Samurçay, Pelin Dikmenoğlu, Alev Buharalı, Şahap Sayılgan, Berrin Demir, Serkan Ekşioğlu, Mehmet Ali Toklu, Çağrı Turan, Özge Mirzali, Akın Erozan, Süheyla Gürkan, Can Öztopçu, Engin Özsayın, Gönül Orbey, Ayşe Akınsal, Buket İnger, Bülent Çiftçi, Bahadır Karasu, Umut Karadağ ve Güven Besimoğlu rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Tiyatroları Lüküs Hayat

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