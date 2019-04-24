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Lula Da Silva'nın hapis cezasında indirime gidildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

Brezilya Yüksek Adalet Divanı, şubat ayında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından hüküm giyen eski devlet başkanının cezasını 12 yıl 1 ay hapisten 8 yıl 1 aya indirerek onadı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva'nın hapis cezasında indirime gidildi.

Brezilya Yüksek Adalet Divanı, şubat ayında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından hüküm giyen eski devlet başkanının cezasını 12 yıl 1 ay hapisten 8 yıl 1 aya indirerek onadı.

Divanda görevli 4 yargıç tarafından oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda "Lula"ya verilen 12 yıl 1 ay hapis cezası, 8 yıl 10 aya düşürüldü.

Yapılan indirim sonrası Lula Da Silva'nın yıl sonunda cezaevinden çıkmasının önü açıldı. Brezilya hukuk sistemine göre, mahkumlar talep edilen cezanın altıda birini çektikleri takdirde, ev hapsi ya da yarı açık cezaevi talebinde bulunabiliyor. Yarı açık cezaevi sisteminde, gündüzleri dışarıda çalışabilen mahkumlar geceleri hapishaneye dönüyor.

Lula da Silva, Nisan 2018'de tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Eski devlet başkanı eylül ayında cezasının altıda birlik kısmını tamamlamış olacak.

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten, Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuştu.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Lula da Silva ve İşçi partisi, tüm bu iddiaların Lula da Silva'nın devlet başkanı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakipleri tarafından ortaya atıldığını savunmaya devam ediyor.

Lula da Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendiriliyor.

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brezilya hapis cezası Lula

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