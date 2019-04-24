Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten, Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuştu.

Yapılan indirim sonrası Lula Da Silva'nın yıl sonunda cezaevinden çıkmasının önü açıldı. Brezilya hukuk sistemine göre, mahkumlar talep edilen cezanın altıda birini çektikleri takdirde, ev hapsi ya da yarı açık cezaevi talebinde bulunabiliyor. Yarı açık cezaevi sisteminde, gündüzleri dışarıda çalışabilen mahkumlar geceleri hapishaneye dönüyor.

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva'nın hapis cezasında indirime gidildi.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Lula da Silva ve İşçi partisi, tüm bu iddiaların Lula da Silva'nın devlet başkanı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakipleri tarafından ortaya atıldığını savunmaya devam ediyor.

Lula da Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendiriliyor.

