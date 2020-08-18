HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Lüleburgaz’da arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Lüleburgaz’da arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 20:37 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde A.S.K., kavga ettiği arkadaşı Mustafa Korkmaz'ı (38), tabancayla vurarak öldürdü.

Lüleburgaz’da arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Lüleburgaz'a bağlı Fatih Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında Mustafa Korkmaz'ın telefon satıcılığı yaptığı iş yerinde meydana geldi. Korkmaz ile arkadaşı A.S.K., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, A.S.K. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden iş yerine gelen A.S.K. tabancasını çıkarıp, Korkmaz'a ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Kormaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.S.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.S.K. ifadesinde, öldürdüğü Korkmaz'ın kendisine küfür ettiğini iddia etti. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Ahır yandı, 7 büyükbaş hayvan telef olduAhır yandı, 7 büyükbaş hayvan telef oldu
Lise mezunlarına diploma ne zaman alacak?Lise mezunlarına diploma ne zaman alacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yemeksepeti'nden 'çocuğa cinsel istismar' iddiasına yanıt!
Yemeksepeti'nden 'çocuğa cinsel istismar' iddiasına yanıt!
Koronavirüs vakalarının yüzde 80’i evlerde ortaya çıktı
Koronavirüs vakalarının yüzde 80’i evlerde ortaya çıktı
Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
İstanbul'daki atış poligonunda şok intihar teşebbüsü!
İstanbul'daki atış poligonunda şok intihar teşebbüsü!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel cuma ürünleri
BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel cuma ürünleri
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

4 yaşındaki Abdullah'ın acı ölümü! Sulama havuzuna düştü
4 yaşındaki Abdullah'ın acı ölümü! Sulama havuzuna düştü
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Korkunç olay! Aniden durdu, 50 metre yükseklikten atladı
Korkunç olay! Aniden durdu, 50 metre yükseklikten atladı
Kırıkkale'de ahır yandı: 7 büyükbaş hayvan telef oldu
Ahır yandı, 7 büyükbaş hayvan telef oldu
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
17 yaşındaki Alper'in acı ölümü!
17 yaşındaki Alper'in acı ölümü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.