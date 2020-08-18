Lüleburgaz’da arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Lüleburgaz'a bağlı Fatih Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında Mustafa Korkmaz'ın telefon satıcılığı yaptığı iş yerinde meydana geldi. Korkmaz ile arkadaşı A.S.K., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, A.S.K. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden iş yerine gelen A.S.K. tabancasını çıkarıp, Korkmaz'a ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Kormaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.S.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.S.K. ifadesinde, öldürdüğü Korkmaz'ın kendisine küfür ettiğini iddia etti. (DHA)

