Lüleburgaz'da dolandırıcılardan şeytani plan! Dolandırıldığını iki gün sonra anladı ama...

Emniyete başvuran N.Ş. ifadesinde, ev telefonundan arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtarak kimlik bilgilerini teyit ettirdiğini anlattı.

Telefondaki kişinin ziynet eşyaları ve bankada parasının olup olmadığını sorduğunu, bunun üzerine bankada 700 bin lirasının olduğunu söylediğini aktaran N.Ş, "Bana, 'Bu para FETÖ tarafından çekilecek, onlar çekmeden paranızı çekmeniz gerekiyor' dedi. Bankaya giderek 100 bin euro çektim. Bankadan geldikten sonra evin telefonu çaldı ve açtığımda 'Evinize şimdi bir kişi gelecek ve parayı ona teslim edin' denildi. Daha sonra kapıya gelen 20'li yaşlardaki kişiye parayı teslim ettim. 2 gün sonra ise dolandırıldığımı anladım" dedi. (AA)

