HABER

Lüleburgaz'da dolandırıcılardan şeytani plan! Dolandırıldığını iki gün sonra anladı ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 10:34 | Son Güncelleme

Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, emniyete başvurarak telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 100 bin euro verdiğini iddia etti.

Lüleburgaz'da dolandırıcılardan şeytani plan! Dolandırıldığını iki gün sonra anladı ama...

Emniyete başvuran N.Ş. ifadesinde, ev telefonundan arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtarak kimlik bilgilerini teyit ettirdiğini anlattı.

Telefondaki kişinin ziynet eşyaları ve bankada parasının olup olmadığını sorduğunu, bunun üzerine bankada 700 bin lirasının olduğunu söylediğini aktaran N.Ş, "Bana, 'Bu para FETÖ tarafından çekilecek, onlar çekmeden paranızı çekmeniz gerekiyor' dedi. Bankaya giderek 100 bin euro çektim. Bankadan geldikten sonra evin telefonu çaldı ve açtığımda 'Evinize şimdi bir kişi gelecek ve parayı ona teslim edin' denildi. Daha sonra kapıya gelen 20'li yaşlardaki kişiye parayı teslim ettim. 2 gün sonra ise dolandırıldığımı anladım" dedi. (AA)

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı
THY’de kablosuz eğlence sistemi artık akıllı cihazlarda THY’de kablosuz eğlence sistemi artık akıllı cihazlarda 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz dolandırıcılık TELEFON

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da komşularına sinirlendi, aldırdığı karar şoke etti!

Komşularına sinirlendi, aldırdığı karar şoke etti!

Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı kimdir?

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Yüksekova'da okulların tatil edildiğinden habersiz yola çıkınca...

Okulların tatil edildiğinden habersiz yola çıkınca...

4 yıl önceki cinayet bu detayla çözüldü

4 yıl önceki cinayet bu detayla çözüldü

Polis, meslektaşına silah çeken 'cinayet şüphelisini' öldürdü

Polis, meslektaşına silah çeken 'cinayet şüphelisini' öldürdü

Fatih Portakal sosyal medyadan paylaştı: Fena sonuç değil!

Fatih Portakal: Fena sonuç değil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.