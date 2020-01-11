Lüleburgaz'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Lüleburgaz’ın Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle mekan sahipleri ile Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Arbede sırasında Volkan Düğücü ile olaya müdahaleye gelen bir polis memuru tabancalardan çıkan kurşunla yaralandı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silaha el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAŞ VE SOPALARLA İŞLETMEYE SALDIRDILAR

Bu sırada Altıyol Mahallesi’nde oturanlar, eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi.