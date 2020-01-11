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  4. Lüleburgaz'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

Lüleburgaz'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 01:28 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından toplanan vatandaşlar, mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini söyleyerek işletmeye taş ve sopalarla saldırıp, hasar verdi. Kabalık dağıtılırken, ilçede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Lüleburgaz’ın Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle mekan sahipleri ile Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Arbede sırasında Volkan Düğücü ile olaya müdahaleye gelen bir polis memuru tabancalardan çıkan kurşunla yaralandı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silaha el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAŞ VE SOPALARLA İŞLETMEYE SALDIRDILAR

Bu sırada Altıyol Mahallesi’nde oturanlar, eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Olay üzerine ilçeye Kırklareli’den özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemi alındı.

KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANI VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca olay yerine gelip, toplanan kalabalıkla konuşarak, mahallelerine dönmesini istedi. Kalabalık, ikna edilerek, evlerine gönderilirken, ilçede geniş kapsamlı güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA / AA)

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