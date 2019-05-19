HABER

Lüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:34 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 19.19'da 1919 kişi  hep birlikte zeybek oynadı.

Lüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andı

Ali Can ZERAY- Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 19.19'da 1919 kişi hep birlikte zeybek oynadı. Atatürk fotoğraflı ve kırmızı beyaz kıyafet giyerek zeybek oynayan 1919 kişi 'Mustafa Kemal Atatürk' yazarak Atatürk'ü andı.
Lüleburgaz Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamda 8 Kasım Stadyumu'nda zeybek oynama etkinliği düzenledi. Üzerlerine kırmızı-beyaz kıyafetler giyen 1919 kişi, 'Mustafa Kemal Atatürk' yazısı oluşturup aynı anda zeybek oynadı. Her yaştan katılan ve birlikte zeybek oynayanların drone ile de çekilen görüntüleri Lüleburgaz Belediyesi tarafından saat 19.19'da trafiğe kapalı Kongre Meydanı'nda canlı yayınlandı.
Zeybek oynayanlar arasında bulunan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Atatürk'ü anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. 19 Mayıs tarihinde 1919 kişiyle beraber zeybek oynayarak Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılını da kutladıklarını belirten Gerenli, "Bugün 19 Mayıs, 1919'da başlayan şanlı Kurtuluş Savaşımızın 100'üncü yılı. Bizler Lüleburgaz'da bu yılı Atatürk'ü anlama, anlatma gençlik yılı ilan ettik. Ata'mızın izinden yürümeye devam ediyoruz. Onun kurduğu ülküde, gösterdiği amaçta hiç durmadan yürüyeceğiz. Ve bunun için bu sene böyle bir etkinlik planladık. Bu akşam tam 100'ncü yılında 19 Mayıs saat 19.19'da 19 gencimizle vals, 1919 her yaştan insanların katılımıyla zeybek oynayacağız. Ata'mıza saygımızı ve onlara olan minnet borcumuzu hatırlatacağız" dedi.
Zeybek oynayan grup daha sonra birlikte törenlerin sürdüğü Kongre Meydanı'na yürüdü.

FOTOĞRAFLI

Lüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andıLüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andıLüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andıLüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andı

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Yalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadıYalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadı
Almanya’da seçim öncesi ırkçılığa karşı protestoAlmanya’da seçim öncesi ırkçılığa karşı protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.