Lüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andı

Ali Can ZERAY- Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 19.19'da 1919 kişi hep birlikte zeybek oynadı. Atatürk fotoğraflı ve kırmızı beyaz kıyafet giyerek zeybek oynayan 1919 kişi 'Mustafa Kemal Atatürk' yazarak Atatürk'ü andı.

Lüleburgaz Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamda 8 Kasım Stadyumu'nda zeybek oynama etkinliği düzenledi. Üzerlerine kırmızı-beyaz kıyafetler giyen 1919 kişi, 'Mustafa Kemal Atatürk' yazısı oluşturup aynı anda zeybek oynadı. Her yaştan katılan ve birlikte zeybek oynayanların drone ile de çekilen görüntüleri Lüleburgaz Belediyesi tarafından saat 19.19'da trafiğe kapalı Kongre Meydanı'nda canlı yayınlandı.

Zeybek oynayanlar arasında bulunan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Atatürk'ü anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. 19 Mayıs tarihinde 1919 kişiyle beraber zeybek oynayarak Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılını da kutladıklarını belirten Gerenli, "Bugün 19 Mayıs, 1919'da başlayan şanlı Kurtuluş Savaşımızın 100'üncü yılı. Bizler Lüleburgaz'da bu yılı Atatürk'ü anlama, anlatma gençlik yılı ilan ettik. Ata'mızın izinden yürümeye devam ediyoruz. Onun kurduğu ülküde, gösterdiği amaçta hiç durmadan yürüyeceğiz. Ve bunun için bu sene böyle bir etkinlik planladık. Bu akşam tam 100'ncü yılında 19 Mayıs saat 19.19'da 19 gencimizle vals, 1919 her yaştan insanların katılımıyla zeybek oynayacağız. Ata'mıza saygımızı ve onlara olan minnet borcumuzu hatırlatacağız" dedi.

Zeybek oynayan grup daha sonra birlikte törenlerin sürdüğü Kongre Meydanı'na yürüdü.