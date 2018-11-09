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Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun alanında yangın çıktı.

Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun alanında yangın çıktı. Yoğun dumanların ulaştığı üst katlarda mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerindeki dört katlı alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alışveriş merkezinin bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve çevresinde büyük panik yaşandı. Yoğun duman nedeniyle alıveriş merkezinin en üst katında mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak indirildi. Zemin kattaki yangında yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ambulanslarda tedavi altına alındı, 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangınLüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangınLüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangınLüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın

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