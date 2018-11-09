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Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 19:41 | Son Güncelleme

AVM'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

AVM'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Lüleburgaz Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelere başladı.

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Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangınLüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın
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