Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın (2)

AVM'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Lüleburgaz Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelere başladı.

