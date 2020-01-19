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  4. Lüleburgaz'da 'çevre yolu' eylemi

Lüleburgaz'da 'çevre yolu' eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen D-100 yolunda ölümlü trafik kazalarının artması üzerine, Kent Konseyi öncülüğünde, çevre yolu yapılması için yol kapatma eylemi düzenlendi.

Mehmet YİRUN- Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen D-100 yolunda ölümlü trafik kazalarının artması üzerine, Kent Konseyi öncülüğünde, çevre yolu yapılması için yol kapatma eylemi düzenlendi.
Lüleburgaz merkezden geçen ve yoğun trafiğin olduğu D-100 yolunda, son dönemde sık sık trafik kazaları meydana gelmeye başladı. En son kasım ayında İsmail Umut'un, araç çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından ilçede sivil toplum örgütleri üyeleri, çevre yolu yapılması için girişimde bulundu. Lüleburgaz Kent Konseyi öncülüğünde, 'Yarın ölen sen olabilirsin. Artık bu ölümler son bulsun. Hemen çevre yolu' sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Kongre Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, D-100 yoluna yürümeden önce, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç konuşma yaptı. Yolda son dönemde meydana gelen ölümlü kazaların önüne geçmek için çevre yolu yapılmasının şart olduğunu söyleyen Dinç, "Lüleburgaz'ın bir çevre yoluna ihtiyacı var. Trakya'daki tüm yerleşkelerde çevre yolu olmasına rağmen Lüleburgaz sürekli göz ardı ediliyor. Ölümlü kazaların sayısı artıyor, yaralamalı kazalar artıyor. Kent konseyi olarak biz bu kentin ortak aklıyız. Bu konuda kimseyi suçlamıyoruz. Ne yerel yönetimi ne de iktidarı, sadece bir cevap istiyoruz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından kalabalık, son kazanın meydana geldiği ve İsmail Umut'un hayatını kaybettiği, Kocasinan Mahallesi'ne yürüdü. Burada D-100 yolu üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçen yaklaşık 200 kişi, bir süre trafiğe kapattı. Düdük çalarak, eylem yapan kişiler, tekrar yaya geçidini kullanarak, geldikleri yola dönüp, eylemlerine son verdi.

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