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  4. Lüleburgaz’da hastane inşaatında toprak kayması: 2 yaralı

Lüleburgaz’da hastane inşaatında toprak kayması: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde devlet hastanesinin alt yapı çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi.

Lüleburgaz’da hastane inşaatında toprak kayması: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde devlet hastanesinin alt yapı çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Yaralanan 2 işçi, toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz’da yapımı devam eden devlet hastanesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesi Ahmet Siyar Celikel (19) ve Soner Bulut (27) isimli işçiler toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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