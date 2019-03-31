Lüleburgaz’da seçim heyecanı

Kırklareli’nin en büyük ilçesi olan Lüleburgaz’da yoğun katılımla gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde asırlık çınarlar da oy kullandı. 100 yaşına merdiven dayamış asırlık çınarlar gençlere ’sandığa gelin’ çağrısı yaptı. Öte yandan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de oyunu kullanarak diğer adaylara başarılar diledi.

Lüleburgza’da oy verme işlemleri devam ediyor. Yüksek katılımın gözlemlendiği oy verme işlemlerinde vatandaşlar kendilerine 5 yıl boyunca hizmet edecek olan yerel yöneticilere oylarını veriyor. 100 yaşına merdiven dayamış iki vatandaşın da demokrasiye sahip çıkarak oy kullanmaya gelmesi dikkat çekti.

"Sandığa sahip çıkın"

8 Kasım Ortaokulu’nda oy kullanan 97 yaşındaki Şükrü Şen, 1 asra yaklaşan yaşına rağmen tek başına oyunu kullandı. Hiçbir yardım olmadan iki bastonuyla birlikte oy kullanacağı okula gelen Şen, oyunu kullandıktan sonra, "Herkes sandığa sahip çıksın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemize kazandırdığı seçme ve seçilme hakkını herkes kullansın. Bu demokrasinin gereğidir" dedi.