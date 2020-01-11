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  4. Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 01:28 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Olayın ardından toplanan vatandaşlar, işletmeye taş ve sopalarla saldırıp, hasar verdi. Kabalık dağıtılırken, ilçede geniş güvenlik önlemi alındı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Lüleburgaz’ın Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle mekan sahipleri ile Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Arbede sırasında Volkan Düğücü ile olaya müdahaleye gelen bir polis memuru tabancalardan çıkan kurşunla yaralandı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TAŞ VE SOPALARLA İŞLETMEYE SALDIRDILAR
Bu sırada Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altıyol Mahallesi’nde oturanlar, eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi. Olay üzerine ilçeye Kırklareli’den özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemi alındı.
KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANI VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca olay yerine gelip, toplanan kalabalıkla konuşarak, mahallelerine dönmesini istedi. Kalabalık, ikna edilerek, evlerine gönderilirken, ilçede geniş kapsamlı güvenlik önlemi alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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