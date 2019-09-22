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Lüleburgaz'da "Sokak Lezzetleri Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki "Sokak Lezzetleri Festivali"nde, midye ve acılı çiğ köfte yeme yarışmaları düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen "Sokak Lezzetleri Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Kapalı pazar yerindeki etkinlikte Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra midye ve acılı çiğ köfte yeme yarışmaları yapıldı.

10 kişinin katıldığı midye yeme yarışmasında katılımcılar 70'şer adet midye yemeye çalıştı. Bazı yarışmacılar yaklaşık 20 midye yiyebilirken bazıları ise yarışmayı tamamlayamadı. Bazıları ise limon yiyerek su içti.

Yarışmada 13 dakika 20 saniyede 70 midye yiyen Mert Budak birinci oldu.

Ardından "Acılı çiğ köfte yeme yarışması" düzenlendi. 10 kişinin katıldığı yarışmada bazı yarışmalar çiğ köfteleri yemekte zorlandı. Bazıları ayran içerken, bazıları ise marul yiyerek acının etkisini gidermeye çalıştı.

Yarışmada 3 dakikada 35 çiğ köfte yiyen Minel Aydın birinciliği kazandı.

Şalgam suyu içme yarışması ise katılımcı olmadığı için iptal edildi.

Yarışmaların ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez düzenledikleri "Sokak Lezzetleri Festivali"nin çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Sokak lezzetlerini unutturmamak adına bu festivali düzenlediklerini anlatan Gerenli, "Öncelikle insanlarımızın güvenli bir şekilde sokak lezzetlerini tüketebilecekleri bir ortam hazırladık. Sokak lezzetlerimizi yaşatmak için bu festivali düzenledik." dedi.

Festivalin gelecek yıllarda daha kapsamlı bir şekilde yapılacağını ifade eden Gerenli, festivale sokak satıcılarının da yoğun katılımı olduğunu aktardı.

Gerenli, festivalin aynı tadıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
etkinlik festival Lüleburgaz

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