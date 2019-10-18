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Lüleburgaz'da, terör propagandasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.R.B., mahkemece tutuklandı.

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.R.B., mahkemece tutuklandı.
Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesinde yaşayan M.R.B.'nin, sosyal medya hesabından 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK/YPG lehine paylaşımlar yaptığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda M.R.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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