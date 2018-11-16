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Lületaşından Türk kadın kahramanların minyatür büstlerini yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİRLİ lületaşı ustası Mehmet Başsav (74), Türk kadın kahramanların lületaşından minyatür büstlerini yaptı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİRLİ lületaşı ustası Mehmet Başsav (74), Türk kadın kahramanların lületaşından minyatür büstlerini yaptı. Lületaşı ustası Mehmet Başsav, Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarında bulduğu fotoğraflardan kadın kahramanlar; 'Nene Hatun', 'Erzurumlu Kara Fatma', 'Gazi Ayşe Çavuş', 'Şerife Bacı', 'Nezahat Onbaşı', 'Halime Çavuş', 'Tarsuslu Kara Fatma', 'Tayyar Rahmiye', 'Senem Ayşe', 'Çete Emir Ayşe', 'Gazi Ayşe Altıntaş', 'Gördesli Mahbule Hanım', 'Halide Edib Adıvar' ile Atatürk'ün annesi 'Zübeyde Hanım'ın minyatür büstlerini yaptı. 57 yıllık lületaşı ustası Başsav, yaptığı büstleri Paşa Mahallesi Ortaç Sokak'ta bulunan kendisine ait 'Frigya Mehmet Başsav Lületaşı Portre Sanat Galerisi'nde sergiliyor. Daha önce de cumhurbaşkanları, Osmanlı padişahları, siyasi liderler, ABD ve Rusya devlet başkanlarının lületaşından büstlerini de yaptığı anlatan Mehmet Başsav şöyle konuştu: "Son olarak kadın kahramanlarımızın büstlerini yapmaya karar verdim. Kahramanlardan bazılarının fotoğraflarını Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında buldum. Kadın kahramanların fotoğraflarına bakıp bunların lületaşından büstlerini yaptım. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da kadın kahramanlar arasına koyduk. Bu kahramanların hepsinin ayrı ayrı hayat hikayeleri var. Nene Hatun mesela Ruslarla yapılan savaşta eline baltayı, kazmayı, küreği alıp ilk çıkan kadınlarımızdan. O, mücadelenin başlangıcını yapmış, halkı ayaklandırmış. Nene Hatun ordunun ninesi olmuş. Erkek kılığına girmiş Halime Çavuş var. 'Ben de harbe katılmak istiyorum ama kadınım' diye erkek elbiseleri giyerek günlerce, aylarca askerin arasında harp etmiş. Sonra kendisine çavuşluk unvanı vermişler. Erzurumlu Kara Fatma var, orduda çok bulunmuş. Nezahat Onbaşı'nın babası komutan. Annesi vefat ediyor. Babasıyla birlikte çok harplere katılıyor. Bunlar direnişçilerimiz. Direnerek mücadele vermiş insanlar."

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