LumaFusion bugün yeni özellikler ile güncellendi

App Store’da 99,99 TL’ye satılan ve her kuruşunu hak eden uygulama, yeni sürümü ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunuyor.
Yenilikler
Parça sayısı iki katına çıktı! 6 video/ses ve 6 ses parçası.
Yepyeni vektör simgeleri ve gelişmiş iş akışları içeren yeni Streamline arayüzü.
Yeni Zaman Çizgisi Genel Bakışı ile hızlı ve kolay şekilde projenizin tamamını görebilir ve bir düzenleme kısmına atlayabilirsiniz.
Yeni mekik kontrolü (Oynat düğmesine basılı tutma) ile farklı oranlarda gezinerek en iyi kareyi bulabilirsiniz.
Renkler ve yorumlar içeren işaretçiler ekleyerek proje ve ortamınızdaki önemli anları çabucak bulabilirsiniz
Kilitleme, gizleme, sesi kapatma ve parça bağlama/kaldırma seçenekli Parça Başlıkları
Hızlı Yardım Penceresi, tüm araçların ne ve nerede olduğunu anlamanızı kolaylaştıracak.
Düzenleme için cihazınızda daha çok yer sağlayan düzenleri de kapsayan Harici Ekran
GNARBOX 2.0 SSD desteği ve de GNARBOX 1.0 geliştirmeleri
Geliştirmeler
Fotoğraf kütüphanesi, Albüm ve yeni Ortam Türleri grubundaki iç içe Klasörleri tamamen destekler.
Kullanıcı stillerine yazı tipi eklendi
Ekranı kaydırma ve oynatma esnasındaki performans artırıldı
Geçişler iliştirilmiş üzerine yazma parçalarındaki klipleri kolayca kırpın
Düzeltmeler
Bağlantılı bir klibin başını kırptığınızda artık farklı bir klibe bağlantı oluşturmayacak; yani J-cut yapmak artık çok daha kolay
Onlarca hata giderildi ve iş akışı ile performans iyileştirildi
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