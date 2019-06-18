LumaFusion bugün yeni özellikler ile güncellendi

App Store’da 99,99 TL’ye satılan ve her kuruşunu hak eden uygulama, yeni sürümü ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunuyor.

Yenilikler

Parça sayısı iki katına çıktı! 6 video/ses ve 6 ses parçası.

Yepyeni vektör simgeleri ve gelişmiş iş akışları içeren yeni Streamline arayüzü.

Yeni Zaman Çizgisi Genel Bakışı ile hızlı ve kolay şekilde projenizin tamamını görebilir ve bir düzenleme kısmına atlayabilirsiniz.

Yeni mekik kontrolü (Oynat düğmesine basılı tutma) ile farklı oranlarda gezinerek en iyi kareyi bulabilirsiniz.

Renkler ve yorumlar içeren işaretçiler ekleyerek proje ve ortamınızdaki önemli anları çabucak bulabilirsiniz

Kilitleme, gizleme, sesi kapatma ve parça bağlama/kaldırma seçenekli Parça Başlıkları

Hızlı Yardım Penceresi, tüm araçların ne ve nerede olduğunu anlamanızı kolaylaştıracak.

Düzenleme için cihazınızda daha çok yer sağlayan düzenleri de kapsayan Harici Ekran

GNARBOX 2.0 SSD desteği ve de GNARBOX 1.0 geliştirmeleri

Geliştirmeler



Fotoğraf kütüphanesi, Albüm ve yeni Ortam Türleri grubundaki iç içe Klasörleri tamamen destekler.